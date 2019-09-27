Укрзализныцю хотят разделить на три компании

В правительстве работают над законом о железнодорожном транспорте - им предусматривается создание 3 независимых операторов, "чтобы "Укрзализныця" в хорошем смысле теряла свое монопольное положение и в то же время развивался рынок".

Об этом в интервью ЭП заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Это будут три оператора: первый будет отвечать за доступ к инфраструктуре, два других - за пассажирские и грузовые перевозки.

Поэтому вопрос, кто будет менеджером, трудно сказать, потому что это будет три оператора, поэтому фактически мы получим трех менеджеров. Даже если Кравцов или Смелянский теоретически получит одну из должностей, то у нас еще как минимум остается один оператор, который также кто-то должен возглавить", - сказал он.

По словам Криклия, УЗ сейчас подчинена "не нам", но это хотят изменить.

"Я надеюсь, что в ближайшее время Кабмин поддержит, чтобы это подчинить и передать в нашу сферу управления", - отметил министр.

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Экономическая правда