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АМКУ обязал КГГА вернуть незаконную госпомощь коммунальным предприятиям

Четверг, 26 сентября 2019, 14:40

Антимонопольный комитет обязал Киевскую городскую государственную администрацию вернуть незаконно выделенную госпомощь коммунальным предприятиям Киева из-за нарушения конкурентного законодательства.

Об этом написал глава АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в Facebook.

"26 сентября 2019 года Антимонопольный комитет обязал КГГА вернуть незаконную государственную помощь, признанную недопустимой для конкуренции (2,5% "на содержание службы заказчика")", - написал Терентьев.

"В то же время средства, за которые подрядные организации осуществляют работы, не являются государственной помощью, то есть, никаких угроз строительству и реконструкции нет", - добавил он.

Терентьев напомнил, что Киевский городской совет утвердил и реализует Программу экономического и социального развития на 2018-2020 годы. 

Ею предусмотрено строительство и/или реконструкцию учреждений образования и здравоохранения, объектов благоустройства и спортивной инфраструктуры, жилых домов (по программе "Доступное жилье" для участников АТО), инженерных сетей, административных зданий КГГА, Киевского зоопарка.

В 2019 году на выполнение программы Киевгорсовет выделил 1,4 млрд грн.

"Обратимся к Закону о местном самоуправлении. Он недвусмысленно указывает, что функции заказчика на строительство, реконструкцию и ремонт должны делегироваться на конкурсной основе или выполняться самостоятельно", - сообщил Терентьев.

По его словам, Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА передал эти функции коммунальным предприятиям (созданным самим горсоветом) без всякого конкурса.

Таким образом коммунальные предприятия получили:

"Спецжилфонд" - 270 млн грн.

"Инженерный центр" - 270 млн грн.

"Житлоинвестбуд-УКБ" - 900 млн грн.

"Житло-сервис" - 2 млн грн.

"Эти коммунальные предприятия оставляют себе 2,5% выделенных средств как "содержание службы заказчика", - сообщил глава АМКУ.

По словам Терентьева, вместо закупок услуг по строительству и ремонту через конкурс, КГГА своим решением передала эту функцию своим же коммунальным предприятиям и "дарит" им 2,5% средств, выделенных на строительные работы.

"Итак, невыполнение Киевской госадминистрацией условий Закона о местном самоуправлении привело к предоставлению незаконного государственной помощи коммунальным предприятиям, что, в свою очередь, исказило экономическую конкуренцию", - заявил Терентьев.

Это стало причиной решения АМКУ о возврате бюджетных средств.

Экономическая правда

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КГГА ТЭК

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