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МВФ получил нового руководителя

Четверг, 26 сентября 2019, 12:16
 

Болгарский экономист Кристалина Георгиева избрана на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда.

Об этом сообщает DW.

К исполнению своих обязанностей она приступит с 1 октября. Георгиева сменит в должности руководителя МВФ француженку Кристин Лагард, которая была выдвинута на пост главы Европейского центрального банка.

Георгиева особо отметила "большую ответственность" на новом месте работы. Она сослалась в числе прочего на ослабленную мировую экономику, торговые споры, риски, связанные с изменением климата, а также "стремительные технологические перемены".

С момента основания МВФ после Второй мировой войны пост его руководителя традиционно занимал европеец, в то время как главой другой крупнейшей международной финансовой организации - Всемирного банка - обычно становился представитель США.

Георгиева с января 2017 года является главным исполнительным директором Всемирного банка. До этого она занимала посты еврокомиссара по гуманитарной помощи и антикризисным мерам, а позднее - еврокомиссара по бюджету. В 2016 году правительство Болгарии предложило кандидатуру Георгиевой на пост главы Организации Объединенных Наций.

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МВФ

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