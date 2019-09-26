В Раде предлагают запретить часть пластиковых пакетов

Группа депутатов фракции "Слуга народа" предлагает запретить реализацию пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм и оксо-разлагаемых (оксо-биоразлагаемых) пластиковых пакетов на территории Украины с 1 января 2022 года.

Об этом говорится в законопроекте №2051-1.

"Основной альтернативой пластиковым пакетам в мире являются биоразлагаемые пакеты. Однако недостаточное законодательное регулирование в Украине стало причиной коллизии, когда потребители вводятся в заблуждение, считая, что пакет, который они покупают, не вредит окружающей среде", - говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы указывают, что разложение оксо-биоразлагаемого пакета создает миллион микроскопичных частиц пластика, которые не исчезают.

Согласно документу, запрет не распространяется на сверхлегкие пакеты (толщиной до 15 мкм) шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с боковыми складками) и длиной до 450 (с ручками), используемые как первичная упаковка свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда.

Законопроект предусматривает, что несоответствующие требованиям пакеты, которые останутся к 1 января 2022 года, должны быть утилизированы за счет объекта хозяйствования, который их приобрел.

Законопроект предполагает введение штрафов за реализацию пластиковых пакетов или оксо-разлагаемых пакетов под видом биопакетов.

Авторы в пояснительной записке отмечают, что в Украине есть необходимые мощности для производства биопакетов, но на них пока отсутствует спрос.

Напоминаем:

Группа из 60 депутатов Верховной Рады прошлого созыва в январе 2018 года уже регистрировала подобный законопроект, предполагавший постепенный отказ от реализации пластиковых пакетов с 1 января 2021 года, однако этот документ даже не был включен в повестку дня.

Экономическая правда