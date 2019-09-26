Суд отказался забрать "Днеправиа" у Коломойского и вернуть государству

Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск Фонда госимущества к компании "Галтера" в деле о расторжении договора купли-продажи 94,6% акций "Днеправиа" от 28 августа 2009 года.

Соответствующее решение суд принял 11 сентября, передает Finbalance.

Свой иск ФГИ мотивировал ненадлежащим исполнением "Галтера" обязательства передать взлетно-посадочную полосу, радиомаячную систему и земельные участки, на которых они расположены, в собственность государства до 2 сентября 2014 года.

Также по оценкам ФГИ, "Галтера" из предусмотренных 882,1 млн грн инвестиций до 31 декабря 2014 года для обновления аэропорта "Днепропетровск" (в т.ч. для реконструкции взлетно-посадочной полосы) внесла лишь 142,1 млн грн.

Хозсуд Киева в своем решении констатировал, что Кабмин только 4 ноября 2015 года определил госорган, которому должно быть передано соответствующее имущество. При этом с апреля 2014 года (то есть от начала АТО) аэропорт использовали военные, из-за чего не было возможности осуществлять реконструкцию объекта.

Также суд критически оценил аргумент ФГИ, что соответствующие работы могли быть проведены до апреля 2014 года, ведь в договоре о приватизации "Днеправиа" не была определена дата начала реконструкции, а потому "Галтера" имела право по собственному усмотрению ее определить в любой промежуток времени до 31 декабря 2014 года.

В итоге суд пришел к выводу, что невыполнение пунктов договора о внесении инвестиций в полном объеме произошло не из-за недобросовестности ответчика, а по независящим от него причинам.