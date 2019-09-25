"Нафтогаз" расширил программу "Газовый запас" на ОСМД

НАК "Нафтогаз Украины" запустил программу "Газовый запас" для ОСМД с собственными котельными и других производителей тепловой энергии.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

"Отныне купить газ на зиму по фиксированной цене могут ОСМД с собственными котельными и другие теплопроизводители. Это позволит им нивелировать ожидаемый рынком рост цен на газ и защитить своих клиентов, проживающих в многоквартирных домах, от поднятия тарифов на тепло", - сказал руководитель интегрированного газового бизнеса Нафтогаза Андрей Фаворов.

В Нафтогазе отметили, что воспользоваться предложением могут теплопроизводители, которые не имеют долгов за потребленный газ. Для этого им необходимо обратиться в Нафтогаз, подписать соглашение и осуществить 100% предоплату газа до 18 октября.

Нафтогаз предлагает купить ОСМД газ, необходимый им для нужд централизованного отопления и горячего водоснабжения, по фиксированной летней цене 6 145,31 грн с НДС за 1 тыс. куб. м (без учета стоимости распределения газа). Использовать такой газ ОСМД смогут в период с 1 ноября 2019 по 31 марта 2020 года.

"Каждый производитель тепла также имеет право на закупку газа у Нафтогаза на регулируемых условиях, установленных государством. Цена по договору ПСО меняется вслед за рыночной ценой газа", - добавили в компании.

Подробнее о программе читайте в статье: Купить газ по летней цене на зиму: все о новой услуге "Нафтогаза". Калькулятор

Напоминаем:

Продукт "Газовый запас" позволяет бытовым потребителям приобрести заранее необходимые объемы газа по низкой летней цене для использования его в течение отопительного сезона.

Бытовой потребитель может закупить на этих условиях до 25 тыс. куб. м газа.

Воспользоваться предложением можно до 25 сентября.

Отпускная цена Нафтогаза газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках этого продукта составляет 4874,42 грн за тыс. куб. м без НДС, а также без учета стоимости транспортировки, распределения и надбавки поставщика.

Экономическая правда