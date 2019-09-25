"Трубу Медведчука" могут заполнить "беспошлинным" дизелем из Беларуси

Нефтепродуктопровод "ПрикарпатЗападтранс", который связывают с Виктором Медведчуком, не работает почти два месяца, однако уже в ближайшее время прокачка дизеля по трубе может восстановиться, но уже не из России, а из "беспошлинной" Беларуси.

Об этом говорится в статье ЭП.

"После введения пошлин члены президентской команды не скрывали, что основная цель - снизить маржу отдельных компаний, которые связывают с кумом Путина. Речь идет о компании "ПрикарпатЗападтранс", которую СМИ называют "трубой Медведчука". В начале августа предприятие действительно остановило свою работу, но долго ли это будет продолжаться?

У Медведчука в начале года было несколько встреч с президентом Беларуси Александром Лукашенко. После этого появилась новость о том, что белорусский бизнесмен Николай Воробей купил 51% "ПрикарпатЗападтранс" (остальные остаются в старых акционеров - ЭП) и планирует загрузить трубу "беспошлинным" ресурсом с Мозырского НПЗ. Этот процесс уже стартовал", - говорится в статье.

Как стало известно ЭП, недавно труба запустилась в тестовом режиме. "Пробный" ресурс поставила "дочка" "Белорусской нефтяной компании" - "БНК Украина", а в Украине все 8500 тонн горючего без дополнительных пошлин выкупила компания ОККО Виталия Антонова.

По данным ЭП, в ближайшее время трубопровод "Медведчука-Воробья" может заработать с новой силой и ОККО в этом процессе видит себя в роли эксклюзивного получателя горючего с украинской стороны, хотя до этого услугами "ПрикарпатЗападтранс" пользовались десятки компаний.

В ОККО подтвердили информацию о сотрудничестве и законтрактованном топливе, отказавшись при этом раскрыть детали контракта. Информацию о эксклюзивности контракта в компании назвали преувеличенной. "Эксклюзивные контракты на таком конкурентном рынке, как наш, не практикуются", - заявили в ОККО.

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Экономическая правда