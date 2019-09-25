Украинцы в Венгрии составили 60% иностранных заявителей на трудоустройство
Украинцы составили подавляющее большинство иностранцев, которые в этом году подали заявления на вид на жительство в Венгрии с целью трудоустройства. Речь идет о 29 378 граждан Украины, за ними - чуть более 4000 граждан Сербии, далее - вьетнамцы, китайцы и индийцы.
Таковы официальные данные Генерального директората по вопросам иностранцев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Privát Bankár.
В целом количество заявок на вида на жительство с целью трудоустройства в прошлом году увеличилась вдвое - до почти 61 тысяч.
К концу 2019 года прогнозируют 75 тысяч заявок (рост примерно на 20-22%), хотя сезонность определенных рабочих мест все еще может уменьшить это количество.
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