Сколько готовы платить работодатели за знания английского языка - исследование

Требование о владении английским языком фигурирует в каждой пятой вакансии, зачастую знания иностранного языка требуются от IT-специалистов, менеджеров по работе с клиентами и интернет-маректологов.

Об этом свидетельствует анализ вакансий, размещенных с января до середины сентября 2019 года, отмечают эксперты hh.ua | grc.

"При этом более трети работодателей не уточняют, на каком уровне сотрудник должен владеть английским языком. Одинаково востребованы уровни Intermediate и Upper Intermediate - на них приходится по 18% всех размещенных вакансий.

Немного реже встречается требование владеть английским на уровне Fluent и Advanced. А вот начальный уровень (beginner) почти не упоминается работодателями и случается в редких вакансиях", - свидетельствуют результаты исследования.

Вместе с повышением требований к кандидату растут и зарплатные предложения. Так, если в течение 2019 года в среднем в вакансиях говорилось о заработках от 10 000 грн, то в предложениях о работе, где требуется английский язык, фигурируют такие цифры:

Владение английским без указания необходимого уровня - от 16400 грн (+ 64% к средней начальной зарплате). Уровень Intermediate - Работа с зарплатами от 17 500 грн (+ 75% к средней начальной зарплате). Уровень Advanced - Работа с зарплатами от 22 500 грн (+ 125% к средней начальной зарплате).

При этом 27% соискателей из тех, кто размещал резюме в течение 2019 года, заявили о владении английским. И почти треть из них уверяет, что знает иностранный на совершенном уровне, еще по 18% декларирует продвинутый и средне-продвинутый уровень.

Экономическая правда