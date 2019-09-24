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"Киевводоканал" запустил приложение для передачи показаний счетчиков

Вторник, 24 сентября 2019, 20:48

"Киевводоканал" запустил бесплатное мобильное приложение, с помощью которого можно заказывать услугу опломбирования и поверки счетчиков, оплачивать услуги и передавать показания.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что в настоящее время приложение работает в тестовом режиме и будет совершенствоваться для удобства потребителей.

"В компании убеждены, что с помощью приложения осуществлять все операции, связанные с контролем потребления воды и оплаты услуг будет быстрее и удобнее", - говорится в сообщении.

С помощью приложения можно:

  • платить за услуги водоснабжения и водоотведения в любое время суток через мобильное устройство;
  • просматривать и оплачивать счета по нескольким адресам;
  • передавать показания счетчиков;
  • заказывать опломбирования и поверку счетчиков;
  • быстро узнавать контактную информацию относительно центров обслуживания потребителей.

Как начать пользоваться?

  1. Скачать приложение с App Store или Google Play: https://apps.apple.com/ua/app/київводоканал/id1467363148?l=ru, https://play.google.com/store/apps/details?2.
  2. Зарегистрироваться. Для этого ввести ФИО, электронный адрес, мобильный телефон и пароль.
  3. Подтвердить свой телефон. После регистрации прийдет смс с кодом, который необходимо ввести в приложении.
  4. Добавить личный счет. Ввести лицевой счет, который находится на квитанции "Киевводоканала" или ГИВЦ.

Экономическая правда

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Киевводоканал

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