"Киевводоканал" запустил приложение для передачи показаний счетчиков
Вторник, 24 сентября 2019, 20:48
"Киевводоканал" запустил бесплатное мобильное приложение, с помощью которого можно заказывать услугу опломбирования и поверки счетчиков, оплачивать услуги и передавать показания.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Отмечается, что в настоящее время приложение работает в тестовом режиме и будет совершенствоваться для удобства потребителей.
"В компании убеждены, что с помощью приложения осуществлять все операции, связанные с контролем потребления воды и оплаты услуг будет быстрее и удобнее", - говорится в сообщении.
С помощью приложения можно:
- платить за услуги водоснабжения и водоотведения в любое время суток через мобильное устройство;
- просматривать и оплачивать счета по нескольким адресам;
- передавать показания счетчиков;
- заказывать опломбирования и поверку счетчиков;
- быстро узнавать контактную информацию относительно центров обслуживания потребителей.
Как начать пользоваться?
- Скачать приложение с App Store или Google Play: https://apps.apple.com/ua/app/київводоканал/id1467363148?l=ru, https://play.google.com/store/apps/details?2.
- Зарегистрироваться. Для этого ввести ФИО, электронный адрес, мобильный телефон и пароль.
- Подтвердить свой телефон. После регистрации прийдет смс с кодом, который необходимо ввести в приложении.
- Добавить личный счет. Ввести лицевой счет, который находится на квитанции "Киевводоканала" или ГИВЦ.
Экономическая правда
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