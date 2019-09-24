"Киевводоканал" запустил приложение для передачи показаний счетчиков

"Киевводоканал" запустил бесплатное мобильное приложение, с помощью которого можно заказывать услугу опломбирования и поверки счетчиков, оплачивать услуги и передавать показания.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что в настоящее время приложение работает в тестовом режиме и будет совершенствоваться для удобства потребителей.

"В компании убеждены, что с помощью приложения осуществлять все операции, связанные с контролем потребления воды и оплаты услуг будет быстрее и удобнее", - говорится в сообщении.

С помощью приложения можно:

платить за услуги водоснабжения и водоотведения в любое время суток через мобильное устройство;

просматривать и оплачивать счета по нескольким адресам;

передавать показания счетчиков;

заказывать опломбирования и поверку счетчиков;

быстро узнавать контактную информацию относительно центров обслуживания потребителей.

Как начать пользоваться?

Скачать приложение с App Store или Google Play: , 2. Зарегистрироваться. Для этого ввести ФИО, электронный адрес, мобильный телефон и пароль. Подтвердить свой телефон. После регистрации прийдет смс с кодом, который необходимо ввести в приложении. Добавить личный счет. Ввести лицевой счет, который находится на квитанции "Киевводоканала" или ГИВЦ.

Экономическая правда