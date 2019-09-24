Налог на посылки: Нефьодов выступает за возвращение лимита в 150 евро
Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что уменьшение лимита на безналоговые пересылки посылок в Украину из-за границы до 100 евро было неэффективным, поэтому он частично поддерживает идею возвращения лимита в 150 евро.
Об этом он сказал в эфире 5 канала.
"В какой-то перспективе я бы выступал за возвращение лимита в 150 евро, но с одновременным изменением механизма оформления посылок вообще", - отметил Нефьодов.
По его словам, сейчас процедура оплаты пошлины и налогов с полученных посылок, стоимость которых превышает 100 евро, слишком сложная. Для того, чтобы получить такую посылку, гражданину нужно обратиться в таможню, подать декларацию, которая до сих пор существует в бумажной форме.
"Я не могу себе представить человека, который самостоятельно поедет на таможню, оформит таможенную декларацию для того, чтобы заплатить 100 гривен пошлины. Соответственно, надо нанимать таможенного брокера, а его услуги в разы превышают расходы на эту пошлину", - подчеркнул глава таможенной службы.
Нефьодов добавил, что сейчас система уплаты пошлин из посылок является неэффективной: государство получает пошлин и налогов из посылок гораздо меньше, чем тратит на поддержание работы таможен. Поэтому он предлагает упростить процесс оплаты пошлины из посылок, переведя его в электронную форму.
Напомним:
С 1 июля 2019 года вступили в действие изменения Налогового кодекса, которые касаются налогообложения посылок из-за рубежа.
Если стоимость товаров в посылке суммарно превышает 100 евро, получатель-физлицо обязан уплатить налог на добавленную стоимость. Раньше этот порог составлял 150 евро.
Экономическая правда
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