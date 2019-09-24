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В Одесской области в тестовом режиме запустили первый паром с Румынией

Вторник, 24 сентября 2019, 13:10
 

23 сентября на Одесщине произошло тестовое испытание работы паромного комплекса "Орловка" между поселком Орловка и румынской Исакчей.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Оформление лиц и транспортных средств прошло в ранее заявленные временные показатели и без технических задержек. При осуществлении контрольных мероприятий пограничники еще раз протестировали работу технических средств, а также проверили организацию взаимодействия с сотрудниками контролирующих служб и паромного комплекса", - говорится в сообщении.

"Тесты подтвердили полную готовность гидротехнических сооружений с обеих сторон к приему и отправлению грузопассажирских паромов", - написал на своей странице в Facebook заместитель главы Одесского областного совета Юрий Димчогло.

Он добавил, что полное открытие переправы Орловка - Исакча состоится после окончательной готовности оборудования таможенных и пограничных служб Румынии.

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Экономическая правда

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инфрастуктура Одесса Румыния

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