В Киеве открыли самый большой Novus по количеству ассортимента и товаров

PROMOTED

Сеть NOVUS открыла свой магазин в торгово-развлекательном центре Skymall. Его площадь составляет 12 000 кв. м, из которых 6300 отведены под торговый зал.

Открытие NOVUS в ТРЦ Skymall

В день открытия, 21 сентября, NOVUS организовал настоящий праздник для своих посетителей. Гости имели возможность принять участие в разных мастер-классах, в том числе у известного кулинара Евгения Клопотенка, или приготовить мороженое вместе с Массимо Джеларти.

А также посетить различные дегустационные зоны, а вечером повеселится вместе с DJ Аня Арфеева.

"Этот магазин построен по принципу удобства покупателя: широкие проходы, понятная и простая навигация, большой ассортимент и самое главное – новый современный дизайн. Зайдя в магазин, в первую очередь, все наши гости увидят новый и уютный интерьер. Наша цель была предоставить все в одном месте, все, за чем пришел покупатель, – и это главный наш приоритет", - рассказал на открытии журналистам генеральный директор сети NOVUS Марк Петкевич.

Новый магазин отличается не только самым большим помещением, но и крупнейшим ассортиментом – 50 000 товаров, в том числе – 5 000 товарных позиций собственного импорта.

Кроме того, его создатели старались предоставить максимальное количество возможностей для самообслуживания – например, выжать сок, нарезать хлеб, взвесить товар.

Для этих целей в супермаркете установлено новое оборудование – соковыжималка, хлеборезка, а также 12 терминалов самообслуживания. До конца 2019 года в магазинах NOVUS будет работать больше 100 касс самообслуживания.

Также в супермаркете есть специальная холодильная камера для сыра и хамона, шкафы для сухого вызревания мяса, где гости смогут купить идеальное мясо для стейков.

Кроме того, с открытием NOVUS в ТРЦ Skymall будет запущен интернет-магазин, который будет обслуживать два больших района – Троещину и Оболонь. Как ожидается, доставка товаров из магазина будет доступна через неделю, после оттачивания всех производственно-технических процессов.

Операционный директор сети NOVUS Алексей Панасенко рассказал о реализации нового формата фуд-корта в магазине, который включает ресторан The Lunch и пивбар The Bar, способные разместить 150 гостей.

В его оформлении использовано натуральное дерево, камень и живые растения. В меню кафе гости смогут найти бургеры, блинчики, кофе и пиццу, приготовленную в традиционной итальянской печи непосредственно в магазине.

В магазине также есть обновленный винный отдел с профессиональным сомелье, и выбором из более 1300 артикулов вина из 20 стран мира. Из других нововведений можно отметить дегустационный стол, где на постоянной основе будут проходить различные дегустации напитков.

По данным компании, в строительство нового супермаркета было вложено свыше 161 млн грн инвестиций.

Компания "Новус Украина" с литовским капиталом, представлена в Украине с 2008 года.

Сейчас сеть включает 43 торговые точки общей площадью более 170 000 кв. м. Компания развивает торговые объекты разных форматов площадью от 500 до 7000 кв. м, в том числе - франчайзинговые.

Товарооборот сети в 2018 году составил 10,7 млрд грн, или на 20% больше показателей 2017 года.



