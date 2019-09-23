Крупная иностранная компания переносит офис из Украины из-за непредсказуемости правительства — СМИ

Компания British American Tobacco переформатирует структуру управления бизнесом в Восточной Европе. Если раньше Украина была центром региона, включающего 12 стран, то с 2020 года украинский офис будет включен в другой регион с центром принятия решений в Румынии.

Об этом сообщили в компании в ответ на запрос НВ Бизнес.

Как заявили в киевском офисе ВАТ, решение о переносе центра принятия решений из Украины в Румынию обусловлено, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой правительства Украины.

В компании также заверили, такие изменения не повлекут существенного пересмотра штата в Украине.

12 сентября 2019 года British American Tobacco p.l.c. анонсировала важный шаг в направлении упрощения бизнеса и превращения ВАТ в более эффективную, гибкую и сосредоточенную на бизнес-целях организацию.

По словам исполнительного директора ВАТ Джека Боулза, его цель — превратить ВАТ в более сильную, простую и быструю организацию, а также значительно ускорить развитие портфеля новых продуктов, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость бизнеса.