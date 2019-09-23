Банки повысили ставки по депозитам

В течении недели с 16 по 22 сентября депозитные ставки по вкладам в украинских банках преимущественно выросли.

Об этом пишет Liga.net.

Так, средние ставки по депозитам в гривне на периоды от 3 месяцев до полугода и от полугода до года выросли на 0,01 процентного пункта (п.п.) – до 14,14% и до 14,69% годовых соответственно.

Вклады в гривне на другие периоды не претерпели изменений в ставках. Бессрочные сбережения предлагают под 7,85% годовых. Стоимость депозитов на сроки до месяца и до трех месяцев составляет 9,71% и 11,83% годовых соответственно. Вклады периодом свыше года предоставляют 13,96% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах также подорожали для периодов до полугода и свыше полугода (на 0,01 п.п. – до 2,22% и до 2,81% годовых соответственно).

Бессрочные сбережения в американской валюте по-прежнему предоставляют доходность 0,57% годовых, а вклады сроком до месяца – 1,11% годовых. Депозиты периодом от месяца до 3 предлагают 1,11% годовых. Стоимость депозитов на период свыше года составляет 2,87% годовых.

В то же время средние ставки по депозитам в евро на срок менее месяца подешевели на 0,08 п.п. – до 0,73% годовых. Синхронно, на 0,01 п.п., подешевели вклады на периоды от месяца до 3 (1,05%) и свыше года (2,23%).

Бессрочные сбережения в европейской валюте по-прежнему предлагают 0,54% годовых. Средняя ставка по депозитам на срок от 3 до 6 месяцев составляет 1,61% годовых. Вклады периодом от полугода до года подорожали на 0,01 п.п. – до 2% годовых.