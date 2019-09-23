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НБУ купил на межбанке почти 270 миллионв долларов

Понедельник, 23 сентября 2019, 10:42

В течение 16-20 сентября 2019 года Национальный банк выкупил с рынка 269,6 миллионов долларов.

Об этом говорится в данных НБУ.

Отмечается, что объемы покупки валюты за неделю выросли на 71,6 млн долларов, или почти на 74%.

Из них 80 млн Нацбанк купил в ходе аукционов по лучшей цене, 189,6 млн - во время аукционов по единому курсу.

С 9 по 13 сентября НБУ купил на межбанковском валютном рынке 114,5 млн долларов.

Напомним:

С начала 2019 НБУ выкупил с рынка 3,8 миллиарда долларов, при этом продал для слаживания курсов валют 248,23 миллиона долларов. Чистые пополнения международных резервов составили 3,56 миллиарда долларов.

Экономическая правда

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НБУ межбанк

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