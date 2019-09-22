Саудовская Аравия хочет полностью восстановить добычу нефти до конца месяца

Saudi Aramco уверена, что полностью восстановит производство на объекте в Хураисе, пострадавшем от атаки в минувшие выходные, к концу сентября.

Об этом на пресс-конференции в пятницу сказал топ-менеджер компании, передает Рейтер.

Aramco поставляет из США и Европы оборудование для восстановления пострадавших объектов, сказал журналистам Фахад Абдулкарим во время организованного компанией посещения комплекса.

Корреспондентам Рейтер показали, что восстановительные работы ведутся, вокруг двух обгоревших стабилизационных колонн стоят подъемные краны, трубы оплавились.

"Мы работаем круглосуточно", - сказал Абдулкарим.