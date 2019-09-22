Все разделы
Укр / Рус

Google вложит 3 миллиарда евро в европейские дата-центры

Воскресенье, 22 сентября 2019, 12:14

Компания Google вложит 3 млрд евро в европейские дата-центры в течении следующих двух лет.

Об этом пишет Liga.net.

Инвестиционный план предусматривает суму в дополнительные 600 млн евро для нового дата-центра в городе Хамина, Финляндия. Таким образом, общий объем вложенных в него денег составит более 2 млрд евро, пишет Reuters.

Ранее корпорация инвестировала 800 млн евро в уже существующий финский дата-центр, построенный на месте старой бумажной фабрики.

По словам гендиректора компании Сундара Пичаи, с 2007 года корпорация в общем вложила в интернет-инфраструктуру континента почти 15 млрд евро.

На встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне, он заявил, что дальнейшие инвестиции обеспечат 13 тысяч рабочих мест на полный рабочий день в ЕС каждый год.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Google

powered by lun.ua
Материалы по теме
Google и YouTube выплатят рекордный штраф за сбор данных детей 5 сентября 2019, 17:13
Google обнаружил двухлетнюю операцию по взлому тысяч iPhone 30 августа 2019, 14:49
Пользователи Android смогут выбирать поисковую систему по умолчанию 5 августа 2019, 15:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!