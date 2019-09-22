Google вложит 3 миллиарда евро в европейские дата-центры
Компания Google вложит 3 млрд евро в европейские дата-центры в течении следующих двух лет.
Об этом пишет Liga.net.
Инвестиционный план предусматривает суму в дополнительные 600 млн евро для нового дата-центра в городе Хамина, Финляндия. Таким образом, общий объем вложенных в него денег составит более 2 млрд евро, пишет Reuters.
Ранее корпорация инвестировала 800 млн евро в уже существующий финский дата-центр, построенный на месте старой бумажной фабрики.
По словам гендиректора компании Сундара Пичаи, с 2007 года корпорация в общем вложила в интернет-инфраструктуру континента почти 15 млрд евро.
На встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне, он заявил, что дальнейшие инвестиции обеспечат 13 тысяч рабочих мест на полный рабочий день в ЕС каждый год.
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