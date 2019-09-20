Нардепы отменили паевой взнос для строительства

Верховная Рада приняла закон о стимулировании инвестиционной деятельности, предусматривающий, в частности, отмену обязательного паевого взноса при строительстве объектов с 2021 года.

Законопроект №1059 во втором чтении и в целом поддержали 272 народных депутата.

Документом предлагается отменить обязательную уплату 4% паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта от стоимости жилого строительства и 10% - от стоимость нежилого строительства.

С 2020 по 2021 годы будет действовать переходной период с фиксированной ставкой 4% для нежилых зданий и сооружений, 2% для жилых домов и 0% - для промышленных и социально значимых объектов.

Также одним из положений этого законопроекта предлагается разрешить передавать в залог земельные участки частной собственности без денежной экспертной оценки.

При подготовке документа ко второму чтению была одобрена правка, исключающая государственные и коммунальные земельные участки из числа объектов, которые могут быть переданы в доверительную собственность.

Документом предусмотрено также, что доверительный собственник не имеет права совершать действия по разделению, объединению земельных участков, изменять целевое назначение участков.

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Экономическая правда