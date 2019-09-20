Все разделы
Укр / Рус

Brussels Airlines закроет свой единственный маршрут в Украину

Пятница, 20 сентября 2019, 15:25
 

Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines 17 ноября 2019 года выполнит последний рейс по маршруту Киев – Брюссель и прекратит полеты в Украину.

Как заявила пресс-секретарь перевозчика Ким Даенен, причиной ухода с линии стала "оптимизация собственной маршрутной сети", сообщает avianews.com.

"Мы предлагаем пассажирам, которые успели забронировать билеты, альтернативные варианты для того, чтобы они смогли добраться до своих мест назначения", – добавили в пресс-службе авиакомпании.

Brussels Airlines начала полеты в Украину 17 октября 2018 года, открыв рейсы Киев – Брюссель с частотой четыре раза в неделю. Первоначально авиакомпания планировала не закрывать свой единственный маршрут в Украину, а только приостановить полеты на зиму с 30 ноября 2019 года и возобновить их 23 февраля 2020 года.

Напоминаем:

Ранее о своем уходе с украинского рынка в этом году заявила авиакомпания British Airways. 

Причиной такого решения стала экономическая нежизнеспособность рейса Киев – Лондон. 

Авиакомпания выполнит последний рейс между аэропортом Борисполь и лондонским аэропортом Хитроу 3 октября.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Бельгия

powered by lun.ua
Материалы по теме
Бельгия закрыла авиапространство: отменены сотни авиарейсов 13 февраля 2019, 14:25
Суд Брюсселя запретил Uber 3 января 2019, 15:45
В Брюсселе владельцев старых дизельных авто будут штрафовать на 350 евро 1 октября 2018, 20:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!