Brussels Airlines закроет свой единственный маршрут в Украину

Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines 17 ноября 2019 года выполнит последний рейс по маршруту Киев – Брюссель и прекратит полеты в Украину.

Как заявила пресс-секретарь перевозчика Ким Даенен, причиной ухода с линии стала "оптимизация собственной маршрутной сети", сообщает avianews.com.

"Мы предлагаем пассажирам, которые успели забронировать билеты, альтернативные варианты для того, чтобы они смогли добраться до своих мест назначения", – добавили в пресс-службе авиакомпании.

Brussels Airlines начала полеты в Украину 17 октября 2018 года, открыв рейсы Киев – Брюссель с частотой четыре раза в неделю. Первоначально авиакомпания планировала не закрывать свой единственный маршрут в Украину, а только приостановить полеты на зиму с 30 ноября 2019 года и возобновить их 23 февраля 2020 года.

Напоминаем:

Ранее о своем уходе с украинского рынка в этом году заявила авиакомпания British Airways.

Причиной такого решения стала экономическая нежизнеспособность рейса Киев – Лондон.

Авиакомпания выполнит последний рейс между аэропортом Борисполь и лондонским аэропортом Хитроу 3 октября.