Министр рассказал, на каких условиях Украина подпишет транзитный контракт с РФ

Контракт с российским "Газпромом" на прямые поставки газа в Украины возможен лишь на рыночных условиях.

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе пресс-конференции в Киеве в пятницу, комментируя итоги состоявшихся днем ранее трехсторонних переговоров в Брюсселе, передает "Интерфакс-Украина".

"Российская сторона поднимала вопрос о прямой поставке, и мы пришли к согласию, что дальнейшее обсуждение этого вопроса в рамках консультаций должно основываться на рыночных условиях", - заявил Оржель.

"То есть, цена должна быть действительно рыночная, исходя из тех трендов, которые есть на европейском рынке, напрямую логично связана", – сказал он.

В четверг по итогам переговоров в Брюсселе Оржель сообщил, что российская сторона подтвердила готовность подписать новое соглашение о транзите своего газа в Европу через газотранспортную систему Украины в соответствии с европейскими правилами.

Вице-президент Еврокомиссии Шефчович по итогам трехсторонних консультаций заявил, что обе стороны, Украина и Россия, демонстрируют готовность найти решение по транзиту газа.

Он выразил уверенность, что поставки газа продолжатся без перерыва.

Напомним:

В Брюсселе состоялась встреча представителей Еврокомиссии и украинской делегации перед трехсторонними газовыми переговорами.

Третий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне с Еврокомиссия-Украина-РФ по долгосрочному транзита газа через Украину после 2019 года начался 19 сентября во Брюсселе в 15:30 по киевскому времени.

Стороны должны согласовать: каким образом отражать энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении; надлежащую продолжительность будущего контракта; необходимые объемы с возможной вариативностью; тарифы.

Украинская сторона предлагает России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.

Следующий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне между Еврокомиссией, Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа после 2019 года состоится в конце октября.