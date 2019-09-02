Медиа-холдинг Ахметова прекращает издавать газету "Сегодня"

Медиа-холдинг Media Group Ukraine, который входит в состав холдинговой компании SCM Рината Ахметова, заявил о прекращении выпуска газеты "Сегодня" с 27 сентября 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Отмечается, что информационный бренд "Сегодня" сконцентрируется на развитии диджитал и ТВ-форматов. 27 сентября 2019 года выйдет последний номер ежедневной газеты.

"Система сбыта печатной прессы практически разрушена, печать дорожает в денежном выражении, и тенденция к удорожанию сохранится. К читателям в регионах часто доходят позавчерашние (даже и недельной давности) новости.

В последнее время ситуация только ухудшается, и именно поэтому мы приостанавливаем выпуск ежедневной газеты и концентрируем усилия на развитии сайта и теленовостей под брендом "Сегодня", - заявил директор Media Group Ukraine Евгений Бондаренко.

По словам гендиректора "Сегодня Мультимедиа" Андрея Романенко, за последние девять лет средненедельный охват газет (ежедневных + еженедельных) снизился на 52%. В то же время охват интернета вырос на 60%.

"В Украине закрылось немало газет и журналов, оставшиеся игроки уже не могут поддерживать инфраструктуру, необходимую для его существования. Целые сегменты рынка прекратили существование - обанкротились подписные агентства, закрылись сети продаж периодических СМИ. Особенно эти проблемы актуальны для удаленных регионов, городов с населением 50 тысяч минус, где газеты традиционно читали", - отметил он.

Романенко добавил, что всем сотрудникам будут обеспечены справедливые условия увольнения и предложены имеющиеся в группе возможности для трудоустройства.

Экономическая правда