Главный налоговик рассказал, заработают ли налоговые инициативы Зеленского

Глава ГНС Сергей Верланов заявил, что работа по написанию законопроекта о единовременном декларировании, которое предлагает провести новая власть, продолжается, но финального текста законопроекта еще нет.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

"Одноразовое декларирование - это если люди, которые что-то заработали и не оплатили эти налоги, задекларируют эту сумму и оплатят из нее определенный процент.

Проценты - вопрос второстепенный. Важно другое: когда они оплатят эту сумму, государство им простит несколько вещей. Во-первых, оно не привлечет их к финансовой или уголовной ответственности. Во-вторых, государство будет считать эти деньги законными, то есть они смогут использоваться в гражданском обороте", - пояснил он.

По его словам, для Украины оптимальный сценарий - с применением умеренной ставки.

"То есть одноразовое декларирования по ставке 9-10% - хороший и справедливый сценарий.

Дело в том, что у нас очень разные ставки налогообложения различных видов доходов. Так, с дивидендов платятся 5% + 1,5%, а - мой любимый пример - уборщица на меткомбинате - платит все налоги: 18% + 1,5% + 22%. Аllinclusive. Здесь нужен очень взвешенный подход. Разумеется, любую налоговую амнистию нужно обсуждать и согласовывать с нашими международными партнерами", - заявил Верланов.

Он добавил, что под амнистию не будут подпадать доходы, связанные с терроризмом, приобретенные от торговли оружием, наркотиками, людьми.

"Даже если эти доходы будут задекларированы, по ним может быть проведена проверка", - добавил глава ГНС.

"Если средства находятся за границей и возвращаются в страну, то применяется сниженная ставка.

Если средства вкладываются в государственные ценные бумаги на определенный срок или специальные государственные ценные бумаги, которые будут выпущены под амнистию, то доходы тоже могут облагаться по пониженной ставке. Если средства остаются за рубежом, не возвращаются в Украину, то применяется повышенная ставка", - отметил он.

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Экономическая правда