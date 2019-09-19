Укрпочта начала тестировать электросамокаты для курьерской доставки
Укрпочта начала тестировать электросамокаты "LikeBike" для осуществления курьерской доставки, по результатам тестирования можно будет принять решение о целесообразности их использования в будущем.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что скорость электросамокатов - до 60 км/ч, допустимая нагрузка - 150 кг.
"Поэтапное обновление услуг курьерской доставки мы запустили еще в прошлом году. Для этого пополнили автопарк специализированными авто, усилили диспетчеризацию, программные продукты, обновили систему мотивации курьеров. Для дальнейшего развития и совершенствования услуги - тестируем использования электросамокатов.
Задача - сделать доставку максимально удобной и для клиентов, и для наших сотрудников", - заявил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский.
Он добавил, что "электротранспорт - это экологически чисто и позволит решить проблему потери времени курьерами в городских пробках".
Сейчас курьеры Укрпочты доставляют товары пешком и на авто.
По результатам тестирования, в котором будут принимать во внимание как эффективность и рентабельность использования электросамокатов для бизнеса, так и удобство для работников, можно будет принять решение о целесообразности их использования в дальнейшем.
Экономическая правда
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