В Латвии оштрафовали на 1 миллионо евро "дочку" Приватбанка

Латвийский регулятор финансового рынка оштрафовал "дочку" ПриватБанка на 1,02 миллиона евро за нарушение требований местного законодательства против отмывания средств.

Об этом говорится в сообщении регулятора, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что регулятор нашел ряд нарушений при проверке банка, которые говорят о серьезных недостатках в системе контроля AS PrivatBank над транзакциями клиентов.

В частности, FCMC обнаружил, что в некоторых случаях банк недостаточно проверял происхождения средств на счетах клиентов и не прекращал вовремя работу с ними.

Кроме этого, "дочку" Приватбанка обязали предоставить регулятору план мероприятий по устранению выявленных нарушений, за которые банк оштрафовали. Также банк обязали провести независимую оценку системы внутреннего контроля.

Это не первый штраф для латвийской "дочки" ПриватБанка за подобные нарушения. В 2016 году латвийское подразделение AS Privatbank заплатило 2 миллиона евро штрафа за обслуживание операций со средствами, связанными с "молдавской схеме", через которую с 2011 по 2014 годы вывели из России не меньше 22 млрд долларов.

Напомним:

В апреле глава правления Приватбанка Петр Крумханзл заявил, что государственный Приватбанк не участвует в управлении своим дочерним банком в Латвии и собирается продать его.