Рада приняла закон о единой отчетности по ЕСВ и налогу на доходы физлиц

Верховная Рада рассмотрела во втором чтении и поддержала в целом законопроекты №1057 и №1072, которые вводят с 1 января 2021 года новую объединенную отчетность по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физлиц.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что законопроекты разработаны для обеспечения дальнейшей реализации налоговой реформы, одной из задач которой является упрощение и унификация процедур заполнения и представления налогоплательщиками отчетности в контролирующие органы.

"В большинстве случаев база начисления ЕСВ совпадает с базой начисления НДФЛ в виде заработной платы и вознаграждения за выполнение работ (предоставление услуг) по гражданско-правовым договорам.

Поэтому законопроекты вводят единый унифицированный документ путем объединения отдельных форм налоговой отчетности, которые на сегодня подаются субъектами хозяйствования - налоговыми агентами и страхователями (предприятия и самозанятые лица, использующие труд наемных работников) в разные сроки (отчет по ЕСВ подается ежемесячно, а форма № 1ДФ - ежеквартально)", - отметили в Минфине.

В ведомстве подчеркивают, что объединение отчетности по ЕСВ и НДФЛ позволит сократить количество отчетов для налогоплательщиков - страхователей и уменьшит затраты времени бизнеса на составление самой отчетности.

Законопроекты также предусматривают упрощение представления отчетности по единому взносу:

для физических лиц - предпринимателей и физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, в частности, предусмотрено, что сведения о начислении и уплате единого взноса с доходов от предпринимательской деятельности или осуществления независимой профессиональной деятельности подаются в составе годовой декларации об имущественном состоянии и доходах (налоговой декларации);

для физических лиц - плательщиков единого налога предусмотрено предоставление отчетности по единому взносу в составе налоговой декларации плательщика единого налога.

Для страхователей (предприятий и самозанятых лиц, использующих труд наемных работников) вводится квартальная отчетность по налогу на доходы физических лиц и единого социального взноса с разбивкой по месяцам отчетного квартала.

Экономическая правда