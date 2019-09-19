Гетманцев: Рада не собирается "уничтожить" ФОПов
Верховная Рада планирует фискализировать несколько отраслей, которые несут наибольший риск уклонения от налогов.
Об этом написал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в колонке для Экономической правды.
"Если вы действительно частный предприниматель - торговец на рынке или дизайнер - ваш налоговый режим останется, каким был. Но если вы лжете и скрываете за десятком ФЛП большой бизнес - с этой схемой придется распрощаться", - написал нардеп.
Гетманцев привел в пример крупные сетевые магазины, которые выдают чеки на бытовую технику или электронику от имени ФЛП.
"Один такой магазин за день делает оборот, который несколько частных предпринимателей делают в год. И в случае спора за некачественный товар покупатель должен судиться не с большой компанией, а искать неизвестного ФЛП, который не живет по адресу регистрации", - заявил глава комитета.
Весной 2020 года планируется фискализировать несколько отраслей, которые несут наибольший риск уклонения от налогов. Речь идет прежде всего о продаже ювелирных изделий, ресторанном бизнесе и торговле электронным оборудованием с гарантией.
"Что касается процедуры учета операций - никаких дорогих кассовых аппаратов не понадобится. Речь идет об обычном мобильном приложении, похожее на программы интернет-банкинга. Такая система будет выдавать электронные чеки, которые покупатель сможет получить, например, через e-mail или мессенджер", - написал он.
Подробнее читайте в колонке: Выйти из налоговых сумерек
Экономическая правда
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