Гетманцев: Рада не собирается "уничтожить" ФОПов

Верховная Рада планирует фискализировать несколько отраслей, которые несут наибольший риск уклонения от налогов.

Об этом написал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в колонке для Экономической правды.

"Если вы действительно частный предприниматель - торговец на рынке или дизайнер - ваш налоговый режим останется, каким был. Но если вы лжете и скрываете за десятком ФЛП большой бизнес - с этой схемой придется распрощаться", - написал нардеп.

Гетманцев привел в пример крупные сетевые магазины, которые выдают чеки на бытовую технику или электронику от имени ФЛП.

"Один такой магазин за день делает оборот, который несколько частных предпринимателей делают в год. И в случае спора за некачественный товар покупатель должен судиться не с большой компанией, а искать неизвестного ФЛП, который не живет по адресу регистрации", - заявил глава комитета.

Весной 2020 года планируется фискализировать несколько отраслей, которые несут наибольший риск уклонения от налогов. Речь идет прежде всего о продаже ювелирных изделий, ресторанном бизнесе и торговле электронным оборудованием с гарантией.

"Что касается процедуры учета операций - никаких дорогих кассовых аппаратов не понадобится. Речь идет об обычном мобильном приложении, похожее на программы интернет-банкинга. Такая система будет выдавать электронные чеки, которые покупатель сможет получить, например, через e-mail или мессенджер", - написал он.

Подробнее читайте в колонке: Выйти из налоговых сумерек

Экономическая правда