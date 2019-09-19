Нардепы упростили финансовую реструктуризацию

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №1070, которым вносятся изменения в законы Украины относительно процедуры проведения финансовой реструктуризации.

За проект закона во втором чтении проголосовали 300 народных депутатовы.

"Мы предлагаем, с одной стороны, продлить действие закона, с другой стороны, мы предлагаем внести определенные изменения в процедуры финансовой реструктуризации, которые бы позволили улучшить эту процедуру, сделать ее более простой и расширить возможности для применения процедуры финансовой реструктуризации", - отметил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является расширение применения банками положений Закона "О финансовой реструктуризации".

Документ также предусматривает возможность проведения совместной процедуры финансовой реструктуризации для нескольких должников, которые являются связанными лицами, но имеют разных кредиторов, и продолжает действие закона "О финансовой реструктуризации" еще на три года.

Напоминаем:

Закон "О финансовой реструктуризации" вступил в силу 19 октября 2016 года.

Закон предусматривает добровольную финансовую реструктуризацию долгов предприятий Украины и их досудебную санацию.

Реструктуризация должна осуществляться по принципу добровольности и учета интересов всех кредиторов и должника.

Закон устанавливает, что финансовая реструктуризация осуществляется на основе договора.

Процедура финансовой реструктуризации проводится без обращения в суд путем переговоров между должником, его связанными лицами и привлеченными кредиторами относительно реструктуризации денежных обязательств перед такими кредиторами.

Экономическая правда