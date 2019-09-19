НБУ напечатает 5 миллионов банкнот номиналом 1000 гривень

Национальный банк планирует осуществить первый выпуск банкноты номиналом 1000 гривень в объеме 5 миллионов штук, а в дальнейшем печатать эти банкноты в зависимости от заказов банков и потребностей экономики.

Об этом на брифинге относительно выведения мелких монет сказал директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, сообщает "Укринформ".

"Мы планируем его (выпуск банкнот номиналом 1000 грн - ред.) осуществить в объеме 5 млн штук. Это первый выпуск. Дальше он будет осуществляться по мере поступлений заказов от банков и потребностей экономики", - сказал Зайвенко.

Он также отметил, что на сегодня в обращении находится 140 млн штук монет номиналом 1 гривня, а номиналом 2 гривни - почти 124 млн штук. В 2018 году Нацбанком было изготовлено 140 млн монет номиналом 1 гривня и 145 млн штук монет номиналом 2 гривни.

Напоминаем:

Банкнота номиналом в 1000 гривень вводится в обращение с 25 октября 2019 года.

На лицевой стороне изображен портрет Владимира Вернадского, и на обратной стороне - изображение Президиума Национальной академии наук.