Фермерам будут компенсировать процентную ставку по кредитам для покупки земли — премьер

Правительство будет предоставлять малым фермерам часть компенсации процентной ставки по кредитам, чтобы они могли конкурировать за покупку земли с крупными агрохолдингами.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи с аграриями.

По словам Гончарука, правительство осознает, что крупные иностранные компании и агрохолдинги имеют более дешевый ресурс, чем малые фермеры.

"Поэтому за этот год нам надо сделать две важные вещи: поработать, чтобы ставка по кредитам стала значительно меньше. И мы для этого уже работаем с НБУ. Только с начала работы правительства НБУ снизил ставку рефинансирования на 0,5% и в следующий раз он продолжит ту же логику действий. Я рассчитываю, что в следующем году кредитование в гривне будет 11-12% годовых в банках", - заявил Гончарук.

"Мы посмотрим, сколько реально будет стоить ресурс для крупной компании, которая имеет возможность привлекать финансирование за рубежом, оценим этот процент и предоставим на этих же условиях фермеру компенсацию процентной ставки до такого же размера, чтобы они могли конкурировать за покупку земли с крупными компаниями", - добавил премьер.

"Если эти инструменты не заработают, рынок земли не сможет быть запущен, поэтому за этот год мы точно должны сделать 2 вещи: предоставить возможность покупать землю, предоставить финансовый ресурс средним и малым хозяйствам, чтобы они могли это реализовать. Если этого не сделать, то необходимого эффекта экономического роста не будет. Мы рассчитываем, что в результате запуска рынка украинская экономика будет расти еще на 2%", - рассказал глава правительства.

Кроме того, Кабмин планирует усилить Антимонопольный комитет во избежание монополизации земли.

"Существуют антимонопольные условия, когда в одних руках не может быть сконцентрирован кусок земли 15% на уровне области и 0,5% на уровне страны", - заявил Гончарук.

Он добавил, что до конца сентября правительство планирует полностью сменить руководство Госгеокадастра.

Оксана Пирожок, ЭП