Первая зарплата: сколько готовы платить студентам - исследование

Студентам в больших городах готовы платить примерно 7-10 тысяч гривен в месяц, работа в Интернете на разных позициях и промоутером оказались самыми привлекательными для молодежи, на них пришлось 57% и 22% отзывов.

Об этом свидетельствует аналитика OLX Работа.

"Молодое поколение предпочитает не только проводить большую часть своего времени онлайн, а и работать там. Работа в Интернете (например, администратор сайта, страницы в социальной сети) лидирует по количеству отзывов от студентов, 57%.

Больше всего в этих вакансиях предлагали 13 000 гривен/месяц, меньше всего - 7000 гривен. Еще 22% объявлений, по которым активно обращались студенты, предусматривали работу промоутером. Здесь предлагали ежедневную оплату труда в диапазоне от 400 - 800 грн", - отмечают авторы исследования.

Некоторые работодатели готовы платить студентам в начале карьеры больше 25000 грн/месяц. Менеджеру-замерщику натяжных потолков на полный рабочий день предлагали 20 000 - 30 000 грн, курьеру пищи - 15000 - 25000 грн/месяц. Можно работать оператором в call-центре и зарабатывать от 7000 до 25000 грн.

Отмечается, что работодатели лояльно относятся к студентам и дают им возможность совмещать работу с учебой. В последний месяц лета на платформе было 78% предложений с временной работой и 60% с частичной занятостью. Широкий выбор и гибкий график привлекают молодежь - на такие вакансии они отзываются чаще.

Результаты показали, что среди 30 объявлений, по которым больше всего обращаются к работодателям, 63% пришлось на временную работу, а с частичной занятостью все 90%.

Работу студентам в Киевской области найти проще - в августе 2019 годаа каждая 4 вакансия была именно там. Еще 10% было в Харьковской, а топ-3 закрыла Днепропетровская примерно с таким же количеством предложений.

Сложнее всего начать карьеру в Западной Украине. Оказалось, что студентов ищут меньше в Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Зарплаты в крупных городах Украины не отличаются. В среднем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове студентам предлагают в диапазоне 7000 - 10 000 грн в месяц.

Экономическая правда