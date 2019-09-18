В Украине продали государственную гидроэлектростанцию за более 100 миллионов

Фонд государственного имущества выручил от продажи имущественного комплекса Первомайской гидроэлектростанции 107,7 миллиона гривень.

Об этом написал и. о. председателя ФГИУ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

"Успешная продажа. Фонд государственного имущества продал Единый имущественный комплекс Первомайской гидроэлектростанции за 107,7 миллионов гривень при стартовой цене в 64,6 млн", - написал Трубаров.

Он отметил, что в аукционе приняли участие три участника. Победитель - ООО "ЕМЗА" - предложило цену более 36 млн грн выше от ближайшего ценового предложения.

Покупатель Первомайской гидроэлектростанции обязан обеспечить сохранение профиля деятельности имущественного комплекса, соблюдать требования законодательства в сфере электроэнергетики, оборудовать ГЭС рыбопропускными и рыбозащитными сооружениями и в дальнейшей эксплуатации учитывать выводы и рекомендации экологического аудита.

Первомайская ГЭС расположена в городе Первомайск Николаевской области 244 км от устья реки Южный Буг.

Экономическая правда