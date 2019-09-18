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В Украине продали государственную гидроэлектростанцию за более 100 миллионов

Среда, 18 сентября 2019, 14:30
 

Фонд государственного имущества выручил от продажи имущественного комплекса Первомайской гидроэлектростанции 107,7 миллиона гривень.

Об этом написал и. о. председателя ФГИУ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

"Успешная продажа. Фонд государственного имущества продал Единый имущественный комплекс Первомайской гидроэлектростанции за 107,7 миллионов гривень при стартовой цене в 64,6 млн", - написал Трубаров.

Он отметил, что в аукционе приняли участие три участника. Победитель - ООО "ЕМЗА" - предложило цену более 36 млн грн выше от ближайшего ценового предложения.

Покупатель Первомайской гидроэлектростанции обязан обеспечить сохранение профиля деятельности имущественного комплекса, соблюдать требования законодательства в сфере электроэнергетики, оборудовать ГЭС рыбопропускными и рыбозащитными сооружениями и в дальнейшей эксплуатации учитывать выводы и рекомендации экологического аудита.

Первомайская ГЭС расположена в городе Первомайск Николаевской области 244 км от устья реки Южный Буг.

Экономическая правда

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Фонд госимущества ФГИУ ГЭС

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