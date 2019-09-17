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Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 2,8 миллиарда

Вторник, 17 сентября 2019, 19:11

На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 2,8 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"На аукционах ОВГЗ Минфин привлек 2,8 млрд грн, большую часть из которых составили поступления от 3-летних ОВГЗ. Минфин продолжает ограничивать предложение ОВГЗ и благодаря этому снижать ставки привлечения средств в государственный бюджет", - говорится в сообщении.

Ставки доходности по всем ОВГЗ снижены и составили:

  • по 3-месячным ОВГЗ - 16,0% (снижение на 25 базисных пунктов (бп));
  • по 1-летними ОВГЗ - 15,29% (снижение на 23 бп);
  • по 3-летним ОВГЗ - 15,7% (снижение на 30 бп).

Напомним:

10 сентября на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 16,5 миллиардов гривен.

Экономическая правда

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Минфин ОВГЗ

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