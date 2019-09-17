Покупка земли: Кабмин выделит более 4 миллиардов гривен для кредитования фермеров
Правительство выделит 4,4 миллиарда гривен на кредитование фермеров для покупки земли.
Об этом в комментарии ЭП заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.
"Создается Фонд гарантирования под финансирование кредитов. Он будет позволять проще брать кредиты", - добавил он.
Также он рассказал о компенсации процентной ставки.
"Вы подаете документы - и получаете компенсацию. Физлица не смогут, надо быть зарегистрированным сельскохозяйственным производителем, не обязательно фермерским хозяйством".
По его словам, компенсация процентной ставки будет на уровне НБУ, сейчас ставка - 16,5%.
Экономическая правда
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