Покупка земли: Кабмин выделит более 4 миллиардов гривен для кредитования фермеров

Правительство выделит 4,4 миллиарда гривен на кредитование фермеров для покупки земли.

Об этом в комментарии ЭП заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"Создается Фонд гарантирования под финансирование кредитов. Он будет позволять проще брать кредиты", - добавил он.

Также он рассказал о компенсации процентной ставки.

"Вы подаете документы - и получаете компенсацию. Физлица не смогут, надо быть зарегистрированным сельскохозяйственным производителем, не обязательно фермерским хозяйством".

По его словам, компенсация процентной ставки будет на уровне НБУ, сейчас ставка - 16,5%.

Экономическая правда