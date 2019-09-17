Законопроект о рынке земли подадут в Раду до 1 октября - замминистра

Законопроект о рынке земли подадут в Верховную Раду до 1 октября, он будет предусматривать доступ к покупке земли физическим и юридическим лицам-резидентам Украины.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельського хозайства Тарас Высоцкий.

"Законопроект будет подан до 1 октября. Поручение президента будет выполнено", - сказал Высоцкий.

Отмечается, что ограничения по концентрации земли будет 15% в пределах области и 0,5% в пределах страны для связанных лиц. Государственные земли будут продаваться через аукционы.

Высоцкий добавил, что земельный кадастр наполнен на 76%, сейчас он активно наполняется. К середине 2020 года он будет наполнен более чем на 85%. То есть, продаваться будет только та земля, которая зарегистрирована в кадастре.

Напомним:

2 сентября на встрече с руководителями парламента, правительства и правоохранительных органов президент Владимир Зеленский распорядился, чтобы правительство подготовило, а парламент принял до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменил мораторий на продажу земли.

До 1 октября правительство должно разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель с/х назначения, до 1 января 2021 года информацией о земельных участках должен быть наполнен государственный земельный кадастр.

Экономическая правда