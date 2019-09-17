В НБУ заявили о терроре против реформаторов

Правление Национального банка назвало атаки против экс-главы центробанка Валерии Гонтаревой "террором", цель которого - запугать реформаторов.

Об этом говорится в заявлении правления НБУ.

"Мы, Правление Национального банка, публично заявляем о недопустимости целенаправленных, системных атак на экс-главу центробанка Валерию Гонтареву и в ее лице - на всех реформаторов, которые работали и работают на благо Украины. Это уже не ряд инцидентов, это - террор. Его цель - запугать реформаторов, прошлых и нынешних, парализовать нашу деятельность, заставить нас молчать", - говорится в заявлении.

В Нацбанке подчеркивают, что не будут молчать и считают атаки "прямой и неприкрытой угрозой демократии и реформам". В заявлении также называют атаки "угрозой каждому гражданину, его конституционным правам и свободам" и "полным разрушением нравственных ценностей демократического общества в пользу террора".

В НБУ требуют проведения беспристрастного ускоренного расследования этой серии атак, а также правонарушений владельцев и акционеров неплатежеспособных банков, информацию о которых Нацбанк ранее передал в правоохранительные органы.

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Напомним:

В ночь на 17 сентября дом Гонтаревых в Гореничах под Киевом сожгли дотла.

30 августа экс-глава НБУ сообщила, что ее сбил автомобиль в центре Лондона – ей сделали одну операцию и в ближайшие дни проведут еще одну.

Гонтарева допускала, что к аварии причастен олигарх Игорь Коломойский: Он отрицал.

Кроме того, в ночь на 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы Нацбанка, которую также зовут Валерия Гонтарева.

12 сентября Государственное бюро расследований проводило обыски в киевской квартире, где прописана экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева.

Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании..

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского и отменил национализацию ПриватБанка. Это решение государство оспаривает.

27 августа Печерский райсуд Киева разрешил Госбюро расследований силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка.

Гонтарева отрицала свою причастность к "делу Курченко" и предлагала следователем прилетать в Лондон.

Гонтарева заявляла, что Коломойский угрожает ей, так как она – его "главный враг".

Коломойский уверял, что не собирается похищать Гонтареву из Лондона, но готов организовать ее прилет в Украину.

Экономическая правда