Airbus тестирует технологию "умного салона" на борту реального самолета

Airbus начал летные испытания технологии "умного салона" Connected Experience на борту самолета-лаборатории A350-900.

Об этом сообщает avianews.com.

На воздушное судно установили созданные по новой концепции кресла Recaro, кухню gategroup, систему беспроводного управления шторками иллюминаторов, температурой салона, светом, вызовами бортпроводников, туалетами и оборудование для показа информационных сообщений в виде визуальных проекций в салоне.

В дальнейшем Airbus намерен добавлять в самолет-лабораторию новые элементы для проведения испытаний по мере их готовности.

Концепция Connected Experience базируется на сборе и предоставлении информации о параметрах, отвечающих за безопасность или обслуживание пассажиров.

Она позволяет предоставлять путешественникам персонализированный сервис, например, адаптированный под конкретного пассажира контент развлекательной системы, однако для этого авиакомпании будут вести сбор информации о предыдущих поисковых запросах, интересах и предпочтениях клиента.

Новые кресла будут передавать бортпроводникам информацию о том, где пассажир не вернул спинку в вертикальное положение, не убрал столик или же не пристегнул ремень.

Концепция умной кухни должна облегчить работу персонала, предоставляя информацию о нахождении конкретных порций еды и их количестве в тележках.

Работа системы также предусматривает сбор данных в специальное облачное хранилище на случай, если эта информация потребуется авиакомпаниям для анализа предпочтений пассажиров, выявления определенных тенденций относительно тех или иных маршрутов или же оценки работы салонного оборудования и проведения превентивного обслуживания.