Сожгли дом Гонтаревой
Дом бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом сожгли в ночь на 17 сентября.
Источник: сама Гонтарева сообщила об этом НВ.
По ее словам, злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор.
Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить.
Этому предшествовало: 30 августа экс-глава НБУ сообщила, что ее сбил автомобиль в центре Лондона – ей сделали одну операцию и в ближайшие дни проведут еще одну.
Гонтарева допускала, что к аварии причастен олигарх Игорь Коломойский: Он отрицал.
Кроме того, в ночь на 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы Нацбанка, которую также зовут Валерия Гонтарева.
Предыстория:
Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании.
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