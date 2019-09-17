Сожгли дом Гонтаревой

Дом бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом сожгли в ночь на 17 сентября.

Источник: сама Гонтарева сообщила об этом НВ.

По ее словам, злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор.

Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить.

Этому предшествовало: 30 августа экс-глава НБУ сообщила, что ее сбил автомобиль в центре Лондона – ей сделали одну операцию и в ближайшие дни проведут еще одну.

Гонтарева допускала, что к аварии причастен олигарх Игорь Коломойский: Он отрицал.

Кроме того, в ночь на 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы Нацбанка, которую также зовут Валерия Гонтарева.

Предыстория:

Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании.

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Украинская правда