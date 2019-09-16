Борьба за экологию может стоить правительству Германии 4-5 миллиардов евро ежегодно

Большой климатический пакет, который Берлин должен объявить на этой неделе, будет стоить правительству 4-5 миллиардов евро в год.

Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что христианские демократы Ангелы Меркель, их баварский союзник Христианско-социальный союз и социал-демократы представят план 20 сентября. Как ожидается, план предусматривает расширение грантов для покупателей электромобилей, расширение сети зарядных станций, повышение дорожных налогов для загрязняющих транспортных средств и улучшение систем отопления зданий.

Партнеры по коалиции расходятся во мнениях о том, как финансировать путь Германии к зеленому будущему, а консерваторы Меркель стремятся к тому, чтобы бремя финансирования не помешало немецкой промышленности. СДПГ же хочет защитить малоимущих.

Отвечая на вопрос, какие дополнительные расходы для правительства составит новый пакет, эксперт по бюджетной политике СДПГ Йоханнес Карс сказал: "По сути, на старте понадобится меньше миллиардов - можно обойтись 4-5 млрд евро в год. Далее, конечно, сумма будет расти".

По его словам, государство должно помочь, чтобы люди с небольшими и средними доходами или пассажиры не сталкивались с дополнительным бременем, а взамен получали субсидии на покупку новых автомобилей и перенастройку своих систем отопления.

"Я думаю, что можно перераспределить средства в другой части бюджета, чтобы мы могли запустить план без новых налогов", - сказал Карс.

Европейская правда