В киевском метро начнут ремонт всех эскалаторов на двух центральных станциях
В столичном метрополитене с ноября начнутся работы по ремонту эскалаторов (все 6 поочередно) на станции "Золотые ворота", а с февраля 2020 года - на "Майдане Независимости" (все 4 эскалатора поочередно).
Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
Отмечается, что капитальные ремонты трех эскалаторов по станции "Площадь Льва Толстого" завершатся в конце октября этого года, а на станции "Арсенальная" (все 6 эскалаторов поочередно) будут продолжатся до февраля 2020 года.
Всего в киевском метрополитене работает 122 эскалатора. Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, перебирается, проводится замена изношенных запчастей и т.д.) проводятся ориентировочно раз в 6-10 лет после пробега в 150 тысяч километров.
В метрополитене призвали внимательно соблюдать правила поведения на эскалаторах во избежание травм и сбоев в работе.
Экономическая правда
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