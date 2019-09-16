Торгпред Украины указал, когда возможна отмена моратория на экспорт леса-кругляка

Украина готова реформировать сферу лесного хозяйства до такого уровня, при котором можно будет отменить мораторий на экспорт леса-кругляка.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал новый торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Хорошей новостью является указ президента о плане мероприятий по реформированию в сфере лесного хозяйства. Предусмотренные в нем меры должны привести к устранению проблемы, которая есть в наших отношениях (с ЕС. - Ред.). Мы готовы реформировать лесное хозяйство до такого уровня, при котором можно отменять мораторий", - сказал он.

Качка отмечает: помимо проблемы моратория, существует проблема контрабанды - "и это является нарушением со обеих сторон".

"Нельзя обвинять только украинские компании. Европейские потребители этой продукции также нарушают закон. Этот вопрос может быть решен только совместно с ЕС", - отметил торгпред.

Также есть вопрос либерализации этого сектора, объясняет он. "К примеру, внедрение не только европейских лесопилок, но и возможности европейских инвестиций в частное выращивание леса. То есть все это - гораздо более комплексные задачи, чем просто банальная отмена нормы, запрещающей экспорт", - отметил Качка.

"Я исхожу из того, что уже есть добрая воля президента, парламента и правительства принять меры для устранения этой проблемы. Желательно, чтобы ЕС уже сейчас, не дожидаясь результатов арбитража, тоже присоединился к этой работе", - добавил он.

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Европейская правда