СМИ узнали детали плана объединения экономик РФ и Беларуси

Программа экономической интеграции России и Беларуси рассчитана на полтора года и предусматривает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.

Об этом сообщает издание "Коммерсант", которое ознакомилось с программой, парафированной сторонами в начале сентября, но которая публично не раскрывалась.

Отмечается, что речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и соцгарантий, почти объединенным банковском надзоре (но с двумя центробанками), едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отрасли.

"Такая степень интеграции - выше, чем в ЕС, фактически на уровне экономик речь идет о создании с 2022 конфередативного государства. При этом вряд ли она будет полностью равноправной для сторон: экономика РФ в 29 раз больше белорусской", - говорится в статье.

Газета пишет, что программу экономической интеграции парафировали (согласовали с возможностью незначительных изменений) 6 сентября премьер-министры стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас.

"В документе, подписанном двумя премьерами, речь идет о достаточно радикальном проекте: это частичная экономическая интеграция на уровне не менее чем в Евросоюзе, а в ряде вопросов - аналогичная конфедеративным или даже федеративным государствам. При реализации плана до 2021 года речь идет о поглощении экономикой РФ почти полностью экономики Беларуси на уровне управления", - пишет "Коммерсант".

В "Программе действий", в частности, прописаны следующие моменты: взаимная отмена роуминга с 1 июня 2020 года; объединение налоговых систем: предполагается, что в Союзном государстве РФ и Беларуси по состоянию на 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс; единая таможенная политика; энергополитика.

Документ прямо предусматривает создание "единого регулятора" рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии.

С января 2022 года РФ и Беларусь рамках союзного государства намерены вести "согласованную политику" на рынке труда и в сфере соцзащиты, однако в последнем случае обещано только "сближение уровня" соцгарантий и в будущем - "равные права" граждан двух стран.

Два министерства экономики - российское и белорусское - до 1 ноября 2019 года также должны создать "дорожную карту", которая объединяет отраслевое регулирование.