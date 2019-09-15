Кропачева незаконно выкинули из конкурса по приватизации "Центрэнерго" - суд

Фонд государственного имущества должен отменить свое решение о недопуске ООО "Укрдонинвест" на приватизационный аукцион по продаже 78% акций ПАО "Центрэнерго".

Такое решение 9 сентября принял Окружной административный суд Киева, пишут "Наши деньги".

Если решение судьи Татьяны Шейко не будет обжаловано в Шестом апелляционном административном суде, то ФГИУ должен будет отменить абзац второй пункта 1 приказа от 10 декабря 2018 года №1558.

"Укрдонинвест" Виталия Кропачева подал иск в мае 2019 года. ФГИУ не допустил к участию в конкурсе фирму "Укрдонинвест" за отсутствие выписки из ЕГРЮЛ и справки о включении в ЕГРПОУ.

Кроме того, члены рабочей группы пришли к выводу, что в пакете конкурсной документации отсутствуют сведения об источниках поступления средств ООО "Краснолиманская", которое в соответствии с договором от 21 ноября 2018 №21/11 обязуется предоставить возвратную финансовую помощь "Укрдонинвесту" в сумме 6 млн гривен.

Также ФГИУ не допустил тогда к конкурсу "Нефтебитумный завод" (Беларусь) из-за информации от СБУ о связи компании с российской "Роснефтью", которая находится под санкциями в Украине за военную агрессию России.

"Укрдонинвест" подало на конкурс выдержки из ЕГРЮЛ и ЕГРПОУ. Кроме этого фирма подала выдержки из реестров на компании "ВБ недвижимость", "Объединенная угольная компания", "Сани Украина", "Краснолиманская", "Энерго-Инвестгруп", Ассоциации "Финансовых, промышленных и торговых предприятий "Донбасский расчетно-финансовый центр", "Центральная обогатительная фабрика "Россия", "Центральная обогатительная фабрика "Украина", к которым имеет отношение.

Суд решил, что условиями конкурса требовался один документ "Справка", а фактически должны были предоставляться "Ведомости", - уполномоченные лица рабочей группы обязаны были или устранить несоответствие в требованиях к конкурсной документации, или же воспользоваться правом, определенным пунктом 6.13 Положения.

Суд также согласился с тем, что конкурсная документация не обязывала "Укрдонинвест" раскрывать источники происхождения 6 млн гривен от "Краснолиманской".

Напомним, в июле ЭП сообщила, что экс-директор ООО "ДРФЦ" Виталий Беляков с начала июля стал новым неофициальным куратором угольной отрасли, сменив в этой "должности" Виталия Кропачева, которого во времена Порошенко называли "смотрящим" за углепромом от имени Игоря Кононенко.

Инициатором смены смотрящих стал Игорь Коломойский, а предприятия группы "Приват" начали сотрудничество с государственным ПАО "Центрэнерго", покупая у него дешевую электроэнергию и продавая ему дорогой уголь.