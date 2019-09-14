Министр экономики рассказал о приоритетах на европейском направлении

Выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС и получение "промышленного безвиза" являются одними из ключевых приоритетов работы правительства.

Источник: Выступление министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова в ходе панельной дискуссии на ежегодном форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает "Европейская правда".

Прямая речь: "Нам нужны союзники в международной торговле. Конечно, в первую очередь речь идет о ЕС".

"Именно поэтому приоритетом для нашей работы является реализация Соглашения об ассоциации с ЕС. В частности, одним из важнейших приоритетов является "промышленный безвиз", решение вопросов стандартизации, что упростит наш экспорт".

Детали: Милованов также отметил, что Украина "открыта для всех торговых партнеров, в частности США, но и не только".