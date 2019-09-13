ВР приняла в первом чтении законопроект о концессии
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1046 о концессии, предусматривающий условия привлечения частного капитала к управлению госимуществом.
Документ поддержали 293 народных депутата.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что применение механизма концессии позволит государству привлечь значительные частные инвестиции для модернизации и повышения эффективности использования инфраструктуриних объектов (морские и речные порты, автомобильные дороги, аэропорты).
Отметим, что президент Владимир Зеленский определил проект закона как неотложный и поручил принять до 1 октября.
Концессия - это форма государственно-частного партнерства, которая предусматривает передачу объектов государственной собственности - дорог, аэропортов, вокзалов, портов - во временное пользование частным предприятиям.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua