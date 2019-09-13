ВР приняла в первом чтении законопроект о концессии

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1046 о концессии, предусматривающий условия привлечения частного капитала к управлению госимуществом.

Документ поддержали 293 народных депутата.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что применение механизма концессии позволит государству привлечь значительные частные инвестиции для модернизации и повышения эффективности использования инфраструктуриних объектов (морские и речные порты, автомобильные дороги, аэропорты).

Отметим, что президент Владимир Зеленский определил проект закона как неотложный и поручил принять до 1 октября.

Концессия - это форма государственно-частного партнерства, которая предусматривает передачу объектов государственной собственности - дорог, аэропортов, вокзалов, портов - во временное пользование частным предприятиям.

Экономическая правда