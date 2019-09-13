ВР поддержала законопроекты о введении единого счета для уплаты налогов

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроекты, которые вводят единый счет для уплаты налогов с 1 января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что ВР поддержала в первом чтении законопроект № 1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" и законопроект № 1051 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по внедрению единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Единый счет - это счет, который налогоплательщик по собственному желанию сможет открыть в Государственной казначейской службе и использовать его для оплаты налогов и сборов, администрирование которых контролирует Государственная налоговая служба.

Подчеркивается, что через единый счет можно будет оплатить налог на прибыль предприятий, налог на доходы физических лиц, единый социальный взнос, единый налог и рентную плату.

Но единый счет нельзя будет использовать для оплаты налога на добавленную стоимость и акцизного налога с топлива и спирта, поскольку для их оплаты есть две другие, специальные системы электронного администрирования.

"Кроме того, налогоплательщик имеет право свободно распоряжаться средствами на едином счете, перечисляя их, например, и на счета для уплаты НДС.

Для открытия единого счета налогоплательщики смогут подать заявление через свой электронный кабинет. В свою очередь, ГНС будет направлять Казначейству все данные о плательщике, которые будут необходимы Казначейству для перечисления его налоговых платежей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что налогоплательщик в любое время сможет пополнить единый счет своими средствами, которые он планирует потратить на оплату налогов и сборов.

Пополнить счет можно будет как со своего банковского счета, так и через кассу банка или другие платежные устройства. Доступ к единому счету плательщик будет иметь через свой электронный кабинет.

Отмечается, что основная цель этих законопроектов - упростить процедуру уплаты налогов.

"Благодаря единому счету налогоплательщики будут тратить меньше своего времени на формирование платежных поручений. На плательщика больше не будет влиять изменение реквизитов бюджетных счетов, поскольку они будут обновляться в его кабинете автоматически. Следствием станет уменьшение количества ошибочно и излишне уплаченных налогов", - заявили в Минфине.

Экономическая правда