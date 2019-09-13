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Нафтогаз назвал теплопроизводителей, которые могут сорвать отопительный сезон

Пятница, 13 сентября 2019, 10:30
 

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала список из 133 производителей тепла, которые не выполняют требований законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа на льготных условиях.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

"НАК "Нафтогаз Украины" информирует о производителях тепла, которые не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в пределах спецобязанностей (ПСО) ... Сейчас список включает 133 должника при общем количестве теплопроизводителей (на момент завершения прошлого отопительного сезона) - 1316 предприятий", - говорится в сообщении.

В Нафтогазе отмечают, что ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период.

Напоминаем:

По состоянию на 10 сентября 2019 года суммарная просроченная задолженность перед НАК "Нафтогаз Украины" предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, составляет около 34,8 млрд грн. 

Наибольшая суммарная просроченная задолженность за использованный газ в этой категории накоплена у предприятий ТКЭ и ТЭЦ Донецкой (7 млрд грн), Днепропетровской (6,6 млрд грн), Харьковской (4 млрд грн) областей и г. Киева (3,1 млрд грн).

Обязательными условиями поставки газа производителям тепла является подписание договора с Нафтогазом и соблюдение уровня расчетов не ниже 90% (с учетом непрофинансированных льгот и субсидий и без учета штрафных санкций).

Экономическая правда

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Нафтогаз тепло

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