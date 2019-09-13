Нафтогаз назвал теплопроизводителей, которые могут сорвать отопительный сезон

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала список из 133 производителей тепла, которые не выполняют требований законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа на льготных условиях.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

"НАК "Нафтогаз Украины" информирует о производителях тепла, которые не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в пределах спецобязанностей (ПСО) ... Сейчас список включает 133 должника при общем количестве теплопроизводителей (на момент завершения прошлого отопительного сезона) - 1316 предприятий", - говорится в сообщении.

В Нафтогазе отмечают, что ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период.

Напоминаем:

По состоянию на 10 сентября 2019 года суммарная просроченная задолженность перед НАК "Нафтогаз Украины" предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, составляет около 34,8 млрд грн.

Наибольшая суммарная просроченная задолженность за использованный газ в этой категории накоплена у предприятий ТКЭ и ТЭЦ Донецкой (7 млрд грн), Днепропетровской (6,6 млрд грн), Харьковской (4 млрд грн) областей и г. Киева (3,1 млрд грн).

Обязательными условиями поставки газа производителям тепла является подписание договора с Нафтогазом и соблюдение уровня расчетов не ниже 90% (с учетом непрофинансированных льгот и субсидий и без учета штрафных санкций).

Экономическая правда