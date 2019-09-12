ЕЦБ возобновит вливание денег в экономику

Европейский центральный банк по итогам заседания снизил ставку по депозитам до рекордного показателя и с ноября возобновит программу количественного смягчения.

Об этом сообщается на официальном сайте ЕЦБ.

Европейский центробанк снизил ставку по депозитам на 0,1 п. п., до минус 0,5% годовых. Одновременно с этим регулятор объявил о запуске новой программы количественного смягчения.

ЕЦБ опустил депозитную ставку до минус 0,4% в марте 2016 года, и с тех пор уровень ставок не менял. Базовую ставку по кредитам и по маржинальным кредитам европейский регулятор оставил без изменений — на нулевом уровне и на уровне 0,25% соответственно.

Совет директоров ЕЦБ ожидает, что эти ставки останутся на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока регулятор не удостоверится, что инфляция устойчиво приближается к таргетируемому уровню около 2%, говорится в сообщении банка.

Как пишут Ведомости, в последнее время стала звучать критика отрицательных ставок, прежде всего со стороны банков, которые вынуждены доплачивать ЕЦБ за то, что держат у него на счетах резервы, считающиеся избыточными.

Это еще больше подрывает и без того низкую прибыльность банков еврозоны, заставляя их сокращать, а не увеличивать кредитование, как хотел бы ЕЦБ.

Чтобы бороться с такими негативными последствиями своей политики, ЕЦБ вводит систему уровней, в которой часть депозитов будут освобождены от отрицательных ставок. Это должно помочь банкам северных стран еврозоны, у которых значительные избыточные резервы.

Помочь же банкам из южных стран, которым денег, наоборот, не хватает, ЕЦБ намерен, инициируя уже третью программу дешевого целевого долгосрочного рефинансирования.

Предыдущая программа QE была завершена европейским Центробанком в конце 2018 года.

Экономическая правда