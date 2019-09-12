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Региональные аэропорты планируют передать в концессию, "Борисполь" хотят оставить государству

Четверг, 12 сентября 2019, 15:26

Министерство инфраструктуры готовит пилотные проекты по передаче в концессию региональных аэропортов, международный аэропорт "Борисполь" хотят оставить государству.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает "Интерфакс-Украина".

"В стране должен оставаться базовый аэропорт, центральный, особенно если у нас есть цель его развивать, создавать какой-то транспортный хаб на его базе. Конечно, это должно быть частью государственной политики", - подчеркнул он.

Министр считает, что если государство передаст международный аэропорт "Борисполь" концессионеру, тот будет иметь другое видение программы его развития, поскольку основная цель любого бизнеса - это заработок.

"Поэтому, скорее всего, мы говорили бы сначала о концессии региональных аэропортов, и здесь действительно мы все от этого выиграем. И мы в ближайшее время планируем рассказать о наших планах, нашем видении и о первых ориентировочных пилотах, которые мы будем запускать в части концессии аэропортов", - добавил Криклий.

Ранее Мининфраструктуры под руководством Владимира Омеляна планировало передать в концессию международные аэропорты "Борисполь" и "Львов" имени Даниила Галицкого с привлечением региональных аэропортов.

Концессия - это форма государственно-частного партнерства, предусматривающего передачу объектов государственной собственности (такие как дороги, аэропорты, предприятия и т.д.) во временное пользование частным предприятиям.

Экономическая правда

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Мининфраструктуры аэропорт Борисполь

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