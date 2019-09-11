Кабмин изменил своих представителей в набсовете Нафтогаза

Кабинет министров изменил представителей государства в наблюдательном совете Нафтогаза, при этом одна должность остается вакантной.

Такое решение приняли на заседании правительства 11 сентября, передает пресс-служба Кабмина.

"Правительство досрочно прекратило полномочия Демчишина Владимира Васильевича, Попика Сергея Дмитриевича и Марьевича Константина Михайловича в качестве представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

На должности в наблюдательный совет Нафтогаза назначили двух новых членов: Ковалив Юлию и Бойко Наталью. С ними планируют заключить соответствующие договора. Еще одна позиция в наблюдательном совете компании осталась вакантной.

Юлия Ковалив уже была представителем государства в наблюдательном совете Нафтогаза в 2016-2017 годах.

Экономическая правда